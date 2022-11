Hablemos con Lisandro Martínez de fútbol y del amor recíproco con los hinchas

No podía Lisandro dejar de mencionar la intensidad del grupo en cancha, y sobre lo que le falta para ser el de la "Finalísima", contra Italia. “Este, mmm, yo creo que son circunstancias diferentes, acá te encontrás con partidos muy cerrados que se abren con detalles. Pasó con el gol de Leo (Messi), que pudo patear y, gracias a Dios, abrir el partido. Si no, era muy cerrado. Sabemos que podemos dar muchísimo más. Todavía no hemos llegado a nuestro techo", continuó.