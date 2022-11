Dólar soja II: “Beneficia al que menos necesita", cuestionaron en Apronor

“Nos ajustamos a las reglas de juego y no estamos en contra de los productores más grande, del que tuvo posibilidad de guardar la mercadería y está en una zona privilegiada en cuanto a las lluvias, lo que no es nuestro caso porque tuvimos una cosecha magra. No nos vamos a pelear entre productores, cuando el Estado tiene la culpa”, añadió, entre otras referencias.