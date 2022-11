Mundial de Qatar 2022: “Ni sabes cómo funciona un vestuario”, Cesc Fábregas también defendió Messi de Canelo

Canelo todavía no volvió a contratacar

Aunque el mexicano se mostró muy activo en su perfil durante la noche del domingo, no hubo respuesta del campeón unificado en los supermedianos al ex jugador del AS Mónaco, ni con el del Manchester City. Dentro de los argumentos que lanzó Álvarez en las redes sociales, hubo una que le molestó en específico: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”.