Los cuellos de botella para el sector energético

Consultado sobre el valor de la tarifa eléctrica que se paga en Tucumán, Caratori -autor junto a Mauricio Roitman de un informe en donde se la posiciona a la tarifa tucumana como una de las más altas del país- , el consultor indicó que ese cuadro tenía un error y que a pesar de haberse advertido oportunamente, esa corrección no fue reflejada. “La verdad es que Tucumán hoy está en el puesto 14 de 26 distribuidoras, aproximadamente. El promedio que está pagando un usuario de 250 kw/h mes en Argentina, hoy es de $ 3.000 final con impuestos y en Tucumán es de $ 3.120, o sea es más o menos la media”, remarcó. También aprovechó para alertar que hay que tener cuidado cuando se realizan esas comparaciones. “Si uno no analiza las particularidades de cada región no pueden interpretarse correctamente”, enfatizó. “Creo que hay un mensaje que hay que decirlo. El monómico, es decir el costo de abastecimiento es el mismo para todos en el país. Lo que cambia es las características de las redes, impuestos, la voluntad de los reguladores de reconocerles Valor Agregado de Distribución a la distribuidora. Por otro lado, alguna cuestión de manejo financiero de las distintas compañías, incluida la deuda con Cammesa y su pago”. Lo que tenemos que hacer es preparar las redes de distribución para lo que se viene. “Hay un montón de cosas que podemos aprovechar pero como estamos siempre con el agua al cuello pensando en qué es lo que pasa pasado mañana y nos cuesta un poquito mirar para adelante”, finalizó Caratori.