Libro de cuentos con historias mínimas y de la infancia

- En aquel tiempo mi padre me regaló “Huckleberry Finn” de Mark Twain. En realidad es una historia para adultos, habla de la esclavitud, pero en esa época leíamos todo. Lo devoré. Sin televisión, se recibían libros todos los meses. El papel me emociona; los libros tienen vida propia. Si debo recuperar escritores que me impactaron, digo tres: Julio Verne, por su narrativa científica; Gabriel García Márquez, por el realismo mágico, y Ernest Hemingway, “Por quién doblan las campanas”, por sus descripciones.