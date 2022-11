LA GACETA en Qatar: El afecto también ayuda a levantar el ánimo

Por lo que se vio en la última sesión en el campus de la Universidad de Qatar, no hay motivos para preocuparse al respecto. Si bien el capitán debió pasar por las manos de kinesiólogo antes del entrenamiento -lo cual hizo saltar otra vez las alarmas- no fue por esa protuberancia en el tobillo que preocupó a todo el mundo antes del debut ni tampoco por un micro desgarro, sino por una molestia en el sóleo que arrastra hace tiempo y que no le impidió integrarse luego al segundo turno de la práctica de forma habitual.