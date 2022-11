Mundial de Qatar: Oscar Ruggeri dio un duro pronóstico sobre el partido del sábado contra México

Luego, Ruggeri insistió en que no se pueden sacar del segundo match futbolistas por su desempeño en un solo partido. “Muchachos, el otro día, por no decirte todos, el 90 por ciento (de los jugadores) estuvieron mal”. De inmediato, el ex DT de San Lorenzo, hizo una reflexión sobre el partido que se aproxima: “Si no corremos, si no nos metemos las pilas de que hay que correr cuando no tenemos la pelota y meter un poco más cuando no tenemos la pelota como nos metieron a nosotros en el primer partido la vamos a pasar mal. Pongas a quién pongas en el equipo”.