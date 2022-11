Elecciones provinciales: la izquierda apuesta por el consenso para la selección de candidatos

Política Obrera no forma parte de un frente, por lo cual no hay discusiones internas respecto de cómo elegirán sus postulantes. “Haremos una conferencia provincial y allí determinaremos los candidatos y un programa. Luego, haremos asambleas en numerosos municipios y comunas, a las cuales invitaremos al vecindario, para que no solo se fije una candidatura, sino también un mandato en términos reivindicativos de lo que un comisionado rural, un concejal o un intendente debería hacer. Posiblemente la realizaremos a finales de febrero”, dijo Daniel Blanco.