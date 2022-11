Flor Peña dio el "sí" en Cafayate, ¿cómo fue la propuesta de matrimonio de su marido?

En una reciente entrevista, la actriz contó cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo Ramiro. "El me llevó a un hotel hermoso, nosotros dos comiendo ahí, y yo no sabía nada de lo que iba a pasar", comenzó relatando emocionada. Luego continuó, "En un momento entraos a un lugar, viene un mozo y nos empieza a grabar. Me trae un regalo, una caja que adentro había otra caja".