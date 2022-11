Florencia Peña y Ramiro Ponce: un casamiento con impronta salteña

“Hubo una sola complicación: a la novia no le gustan las flores”, se sinceró Arzuaga y Flor replicó: “A mí no me gustan las flores”, confesó Florencia, “por lo que la ceremonia civil estará ambientada en los viñedos y con árboles de olivo”. El ramo será entonces clásico y sencillo: gipsophilas blancas que por lo general acompañan los ramos de rosas. “Lo más tradicional era la ceremonia que no es religiosa. El entorno y el lugar son maravillosos. Me casan dos amigos y después viene la jueza de paz que nos casa ahí”, explicó Florencia.