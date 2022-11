¿Puede Rossana Chahla ser la candidata a vicegobernadora de Osvaldo Jaldo?

En el oficialismo, además, sostienen que las encuestas de imagen y opinión ofrecen indicadores favorables a la ex ministra de Salud, en especial, en distintos circuitos electorales de San Miguel de Tucumán. "Rossana mide 13 puntos en la capital; del resto, la mayoría no pasa los 3 o 4 puntos", explicó un manzurista con despliegue territorial en este distrito. Este aporte podría resultar clave para la fórmula, teniendo en cuenta que, en los últimos comicios, este electorado no ha sido fácil de captar para la estructura oficial.