Presentan un ofertorio de sonetos para el alma

“Me di cuenta, después de tanto rodar por esos rieles de mi Tafí Viejo tan ferroviario, que yo puedo decir y decirme que vivo en poesía. No hay servilletas en los cafés que no terminen siendo el original de un poema. Uno de los últimos que escribí fue un soneto, mientras me acompañaba el café. Escribí en un lado de la servilleta los dos cuartetos y el primer terceto. Di vuelta para continuar y completé la escritura. Cuando llego a casa y plantado ante la PC, al transcribir desde la servilleta me di cuenta de que había escrito tres tercetos, sin darme cuenta. Entonces fue que en el libro lo incorporé como yapa a ese soneto y el tercer terceto lo asimilé a un estrambote. Estábamos en tema, de todos modos”, cuenta el fundador de “Cartón de poesía”, junto a Carola Briones y Manuel Serrano Pérez.