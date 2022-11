Delfino, en su llegada a San Martín: "Es uno de los desafíos más lindos"

Sencillo, frontal, directo. Así se mostró Iván Delfino en su presentación como nuevo entrenador de San Martín de Tucumán. Casi una radiografía de lo que son sus equipos, esos que no lucen, que no necesitan del “tiki-tiki” extremo (ni de las mieles futboleras) para estar casi siempre en la pelea por los primeros puestos en las categorías de ascenso. “Mis equipos, en todos los lugares en los que me tocó dirigir con algunas cosas más u otras menos, fueron siempre lo mismo. A mí me gusta tener un equipo compacto, agresivo, directo; que trate de doblegar al rival. Pero que si no tiene la posesión, corran todos los jugadores; así tiene que ser”, lanzó sus ideales sobre la mesa; casi música para los oídos de los dirigentes “santos”, quienes días atrás habían hablado de la necesidad de recuperar la identidad histórica “santa”, luego de dos años en los que el equipo se quedó sin “nafta” justo cuando debía acelerar a fondo.