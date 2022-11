La misa de hoy: lo relativo y responsable de lo temporal

Toda construcción y toda seguridad humana es engañosa: “Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra”. En este mundo todo pasa, sólo Jesucristo es lo permanente. De ahí que el Señor anime a los suyos a perseverar en la búsqueda de la salvación eterna a pesar de las resistencias, los malos tratos, las persecuciones que, por el testimonio de una vida cristiana coherente, encuentren en el camino. “Esta espera de un mundo nuevo -enseña el C. Vaticano II- no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana” (GS 39).Por eso S. Pablo advierte en la 2ª Lectura que el que no trabaja, que no coma. Habrá una oposición, en ocasiones muy fuerte, entre la verdad y la mentira, entre el servicio a los demás y la explotación de los más débiles, el amor y el egoísmo... “No tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero”, dice el Señor, pero el trabajo paciente y esperanzado impondrá al final su ley, y “ni un cabello de vuestra cabeza perecerá”. La revelación de que Dios nos creó para que trabajáramos (Cf Gen 2,15) y que con ese trabajo la criatura humana va santificándose y santificando la vida cotidiana, ha sido una constante en la predicación del fundador del Opus Dei: “El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia; medio de contribuir a la mejora de la sociedad, en la que se vive, y al progreso de la Humanidad..., medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora” (S. Josemaría Escrivá). La seriedad en el cumplimiento de los propios deberes es un mandato divino.