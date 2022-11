Sergio Pagani: “La UNT acompaña a sus estudiantes desde el ingreso”

No hay una sola manera de enseñar ni de aprender. Todos tenemos distintos tiempos en el aprendizaje por eso hacemos hincapié en los cursos de formación docente y le damos mucho valor a los primeros años. Promovemos el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes y la posibilidad de la enseñanza basada en problemas que es útil en algunas carreras y en otras no. También tenemos un programa que hace de nexo entre el colegio secundario y la Universidad, haciendo foco en la transición para que el cambio no sea tan brusco.