El intermediario*

Si bien el objetivo de Proust era congraciarse con el conde, no es difícil que de paso llegara a apreciar realmente a Iturri. El tucumano no sólo era inteligente y refinado, sino también bondadoso, servicial y discreto. En 1894, desde Trouville, Proust narraba a Montesquiou que tuvo el gusto de estar “con M. d’Yturri, y he vuelto a caer bajo el encanto de sus gracias espirituales ¡Qué civilizado, delicado, y qué gato salvaje, qué de dulzura y de salto!”