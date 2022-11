En busca de Proust*

Dice el fragmento más acotado de aquel famoso texto: Y desde que yo hube reconocido el gusto del pedazo de magdalena remojado en el tilo que me daba mi tía (aunque no supiera todavía y debiera remitir a mucho más tarde el descubrimiento de por qué ese recuerdo me hacía tan dichoso), de pronto la vieja casa gris sobre la calle, donde estaba su cuarto, vino como un decorado teatral a incrustarse en el pequeño pabellón sobre el jardín, que había sido construido para mis padres sobre sus fondos (ese único panel truncado que yo había visto hasta entonces); y con la casa, la ciudad, la plaza donde me mandaban antes de almorzar, las calles donde yo iba a hacer las compras desde la mañana hasta la noche y en todo tiempo, los caminos que se recorrían cuando el tiempo era bueno... Tal la clave cifrada de En busca del tiempo perdido, la obra de Marcel Proust de cuya primera edición el año pasado se ha cumplido un siglo.