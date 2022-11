La otra memoria

A pesar de mi creencia de que Proust es un escritor para lectura muda y solitaria, buena parte de Le coté des Guermantes y de Sodome et Gomorre me fue leída, en alta voz, por uno de sus admiradores: Ansermet. Hemos pasado tardes leyendo él y escuchando yo. En aquella época, me resultaba penosa la lectura de Du coté de chez Swann, y del último tomo de Le temps retrouvé (lo más admirable de esa obra, para mí) por exceso de similitudes con estados de ánimo que trataba, con dificultad, de combatir en mí…