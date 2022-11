La realidad del país aplaca la fiebre mundialista

Más allá de la ilusión futbolística, Karamaneff remarca que no resulta cierto que la población se deja engañar con ‘cortinas de humo’ y argumentó datos históricos que también vinculan a la performance de Argentina en mundiales de fútbol con la política. “En 2001 y en plena crisis, Argentina quedó eliminada en primera ronda del Mundial Corea del Sur - Japón. Por ese entonces, Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, decía que si Argentina perdía en primera ronda, en el país se iba a desatar una guerra civil y eso no pasó. Más atrás en el tiempo, en 1986, Diego Maradona vino con la copa y en el país ya teníamos una inflación del 400% y el gobierno de Raúl Alfonsín terminó como terminó”, detalló el licenciado en Ciencias Políticas. Y remarcó que más allá de lo que suceda en aquel país de los Emiratos Árabes, aquí “la inflación, la pobreza, la crisis en general y las cosas positivas que también tenemos se seguirán experimentando” porque el fútbol no deja de ser un pasatiempo más.