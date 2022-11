Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner por la recusación a la jueza Capuchetti: “todo un invento”

También habló sobre las acusaciones contra el diputado Gerardo Milman, acusado de tener conocimiento sobre el atentado que se preparaba contra ella: "Hace mucho tiempo me di cuenta de cómo construian la mentira absoluta. Y como me di cuenta de eso, todo lo que diga hoy Cristina entra dentro de esta locura que tiene el kirchnerismo de querer que la realidad se adapte a sus necesidades políticas. Y la realidad, señora, es otra. La gravedad de lo ocurrido no la puede llevar a querer a meter a JxC, a mí, a (Mauricio) Macri o a Milman en esa barbaridad".