Qatar 2022: un vacío difícil de llenar

Una de las claves del éxito del ciclo de Lionel Scaloni es haber construido un grupo sólido, donde lo colectivo prima sobre lo individual. El funcionamiento de la Selección mejora con ciertos apellidos en cancha, en especial el de Messi, pero ya no depende de ninguno. Ni siquiera del mismo 10. Sin embargo, la baja por lesión de Giovani Lo Celso es difícil de cuantificar, no solo porque se trataba de una de las fijas en el esquema titular del DT, sino también por el impacto moral que su ausencia provoca en el grupo. Más aún tratándose de un jugador que llegaba con la expectativa de sumar sus primeros minutos en un Mundial, luego de que Jorge Sampaoli lo marginara completamente en los cuatro partidos de Rusia 2018. “Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón”, había dimensionado Scaloni hacía unos días.