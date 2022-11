Vacaciones 2023: ¿cuánto costará veranear en Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell?

En cuanto a Pinamar sólo se aceptarán pagos en dólar billete para los alquileres vacacionales. Con respecto a cuadros tarifarios para enero: departamento de dos ambientes por U$S 2.570 la quincena o U$S 4.990 el mes; departamento de tres ambientes, por U$S 3.450 quincena o U$S 6.900 el mes; departamento de cuatro ambientes, por U$S 3.505 la quincena o U$S 6.805 el mes.