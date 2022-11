La gripe B genera alerta en Buenos Aires

Por otro lado, advierten que este año el porcentaje de personas que se inoculó contra la gripe no alcanzó los niveles esperados, aunque desde el Ministerio de Salud de la Nación respondieron que aún las cifras de vacunados durante este año no están disponibles. En cuanto a la sintomatología de la Influenza A y B, destacan que no es posible diferenciarlas sin analizar la muestra, porque ambas generan un cuadro similar, que incluye dolores de cabeza, fiebre y malestar general.