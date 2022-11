“Los juicios por jurados ayudarían a recuperar la confianza en la Justicia”

Hay que cambiar la sensación de injusticia. Los jurados son mucho más democráticos. En los juicios por jurados, son 12 personas que asumen una responsabilidad muy fuerte ya que vas a decidir sobre la libertad de una persona. Estoy seguro de que si en la calle pasás un semáforo en rojo eso no va a incidir a la hora que seas jurado, justamente por el nivel de responsabilidad que aceptás. En todos lados hay gente a la que no les importan las normas, y otras a las que les importan demasiado. Por eso las personas cambian cuando se transforman en jurados. Igual debe haber un proceso de selección muy importante. Al menos en el sistema clásico, para llegar a un veredicto se necesita de la unanimidad de los 12 jurados, sin embargo esto no es difícil. Es como decíamos al principio. Sentido común. Darle valor a las pruebas. Pero hay que hacer algunos cambios. Estados Unidos tiene por ejemplo un Código de Evidencias. Vos no podés decidir sobre la libertad de las personas si no estás seguro de la calidad de la prueba y de cómo se colectó. La diferencia por ejemplo es que en Estados Unidos se convoca a los jurados de forma clasista, racista, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, utilizan el registro de conductores. Es decir que si vos no tenés vehículo, no podés ser jurado. Eso en Argentina no existe, ya que hay padrón electoral. Cualquiera podría ser jurado.