Solicitaron a Interpol la captura del tucumano investigado por posible lavado de activos

“Se estima que RT Inversiones ofrecía el 20% mensual de ganancia en dólares por el dinero que un ahorrista ponía, y la firma decía invertirlos en criptomoneda. En enero comenzó la cesación de pago de esta empresa. Posteriormente, fueron presos los principales responsables. Al día de hoy está decretada una quiebra. Dentro esa quiebra, no figura la brutalidad de dinero no registrado que había operado la empresa. Días atrás se realizaron 20 allanamientos en busca de dinero, (supuestos) testaferros o personas que estarían vinculadas a un presunto vaciamiento de la firma porque los Bulacio manifestaron no tener dinero para devolver a la gente”, había expresado días atrás Alfredo Aydar, representante de la querella.