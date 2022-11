Cristina no descartó una futura candidatura en 2023

En un mensaje directo a la administración de Alberto Fernández, la vicepresidenta aseguró que en medio de las negociaciones paritarias y un proceso inflacionario sin techo “es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que no va en detrimento de las paritarias”. “También existe la necesidad de un consenso económico, discutir en la mesa, no solo los partidos políticos, sino también los sindicatos y las centrales empresarias, el modelo de país y cómo vamos a hacer para salir de la economía bimonetaria”, aseguró la vicepresidenta. Y añadió: “No me vengan con esas teorías de que van a circular dos monedas, eso lo dicen solamente como un slogan”. “Es necesario que recuperemos la capacidad de discutir sin agravios, sin violencia, y con números. Hubo una etapa en la que pudimos comenzar a desendeudar a la Argentina, recuperar la industria nacional, las fuentes de trabajo, el ahorro”.