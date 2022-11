Alberto Benegas, un actor que siempre llevó a Tucumán y los amigos en el corazón

Los ajados 83 años han dejado huérfanos a sus personajes el jueves en Buenos Aires. El 17 de diciembre lo ve nacer en 1938. Entretiene su mocedad animando bailes en clubes e incursionando en la locución. Hasta que aparece ella. Lo arrima a Coco Teglia. “- He escrito una obrita de teatro para que hagamos. - No tengo idea de actuación. – Pero tenés condiciones”. Se convierte en un ciego que reparte bastonazos como si fueran hostias. Ella lo conduce hasta Héctor Posadas, su primer maestro. La dama lo persigue. En una esquina, se topa con un ex compañero de la Escuela de Comercio. Toma un café en La Carpa con Carlos Olivera y le cuenta que están por estrenar “Rómulo Magno”. Lo lleva hasta Boyce Díaz Ulloque. El director le toma una prueba. Se gana el papel. Ingresa al Teatro Estable. Trabaja con varios directores y otros elencos.