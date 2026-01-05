El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

Ezequiel Parnisari ya está en Tucumán y dio el primer paso formal hacia su incorporación a San Martín de Tucumán. El defensor arribó esta mañana a la provincia y se presentó en el complejo "Natalio Mirkin", en donde mantuvo los primeros contactos con la estructura del club mientras aguarda la resolución final de su vínculo contractual.
Al llegar al complejo, Parnisari ingresó a la pensión del predio, justo cuando el plantel se aprestaba a almorzar. Allí saludó afectuosamente a Darío Sand, con quien compartió plantel en Agropecuario, en un reencuentro distendido que dejó ver un clima de cercanía y conocimiento previo dentro del vestuario.
Si bien ya estuvo en el predio, el zaguero aún no se sumó a los entrenamientos. Desde el entorno “santo” confían en que ese paso se concrete en las próximas horas, una vez completados los trámites administrativos y la revisión médica, instancia cruciales antes de la firma.
Parnisari fue uno los pedidos expresos de Yllana, para reforzar la última línea de San Martín
Tal como se había adelantado, Parnisari es el nombre elegido para reforzar la última línea. Con recorrido en varios clubes del ascenso y de Primera División, el central aparece como una apuesta por experiencia, presencia física y liderazgo defensivo.
La planificación deportiva contempla una integración inmediata. La intención del cuerpo técnico es que, apenas quede sellado el acuerdo, el defensor comience a trabajar bajo las órdenes de Andrés Yllana, para ponerse rápidamente a tono con el grupo.
Si no surgen contratiempos, la firma y la presentación oficial podrían concretarse en breve, transformando a Parnisari en uno de los refuerzos fuertes del mercado para San Martín.