Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

El refuerzo que Yllana pidió ya llegó a Tucumán para sellar su vínculo con San Martín

El defensor se presentó esta mañana en el complejo "Natalio Mirkin", pero no se entrenó. Una vez que formalice el acuerdo se sumará a las prácticas.

EN CADA DETALLE. Mientras dirige las prácticas, Andrés Yllana sigue de cerca los movimientos del mercado de pases. EN CADA DETALLE. Mientras dirige las prácticas, Andrés Yllana sigue de cerca los movimientos del mercado de pases.
Hace 43 Min

Ezequiel Parnisari ya está en Tucumán y dio el primer paso formal hacia su incorporación a San Martín de Tucumán. El defensor arribó esta mañana a la provincia y se presentó en el complejo "Natalio Mirkin", en donde mantuvo los primeros contactos con la estructura del club mientras aguarda la resolución final de su vínculo contractual.

Al llegar al complejo, Parnisari ingresó a la pensión del predio, justo cuando el plantel se aprestaba a almorzar. Allí saludó afectuosamente a Darío Sand, con quien compartió plantel en Agropecuario, en un reencuentro distendido que dejó ver un clima de cercanía y conocimiento previo dentro del vestuario.

Si bien ya estuvo en el predio, el zaguero aún no se sumó a los entrenamientos. Desde el entorno “santo” confían en que ese paso se concrete en las próximas horas, una vez completados los trámites administrativos y la revisión médica, instancia cruciales antes de la firma.

GRITO DE GOL. Parnisari logró el ascenso a Primera con Instituto y viene de jugar con la camiseta de San Miguel. GRITO DE GOL. Parnisari logró el ascenso a Primera con Instituto y viene de jugar con la camiseta de San Miguel.

Parnisari fue uno los pedidos expresos de Yllana, para reforzar la última línea de San Martín

Tal como se había adelantado, Parnisari es el nombre elegido para reforzar la última línea. Con recorrido en varios clubes del ascenso y de Primera División, el central aparece como una apuesta por experiencia, presencia física y liderazgo defensivo.

La planificación deportiva contempla una integración inmediata. La intención del cuerpo técnico es que, apenas quede sellado el acuerdo, el defensor comience a trabajar bajo las órdenes de Andrés Yllana, para ponerse rápidamente a tono con el grupo.

Si no surgen contratiempos, la firma y la presentación oficial podrían concretarse en breve, transformando a Parnisari en uno de los refuerzos fuertes del mercado para San Martín.

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
4

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
5

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
6

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Más Noticias
Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Tiene 14 años, su madre es argentina y no usa revés: la historia del chico que asombra al tenis europeo

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Comentarios