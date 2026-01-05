"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

El mercado del fútbol argentino atraviesa días de definiciones y, en medio del ruido, la situación de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez genera sorpresa e incertidumbre. A los 41 años, el delantero tucumano no será tenido en cuenta por Colón de Santa Fe y el club decidió extenderle la licencia hasta el 15 de enero, mientras avanzan las negociaciones para lograr su desvinculación definitiva. Sin embargo, lejos de dar señales de retiro, el futbolista mantiene una rutina de entrenamientos personales en Simoca, su lugar en el mundo.