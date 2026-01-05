"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

El mercado del fútbol argentino atraviesa días de definiciones y, en medio del ruido, la situación de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez genera sorpresa e incertidumbre. A los 41 años, el delantero tucumano no será tenido en cuenta por Colón de Santa Fe y el club decidió extenderle la licencia hasta el 15 de enero, mientras avanzan las negociaciones para lograr su desvinculación definitiva. Sin embargo, lejos de dar señales de retiro, el futbolista mantiene una rutina de entrenamientos personales en Simoca, su lugar en el mundo.
La determinación de la dirigencia sabalera responde a la reestructuración deportiva encarada por el mánager Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán, que optaron por apartar a varios referentes históricos del plantel profesional. Entre ellos aparecen nombres fuertes como Marcos Díaz, Gigliotti, Ortiz, Bernardi y, claro, el "Pulga". El objetivo: encarar un nuevo proyecto que devuelva al club a la máxima categoría luego de una temporada irregular en la Primera Nacional.
El gran obstáculo para sellar la salida es contractual. El "Pulga" mantiene vínculo firmado hasta diciembre de 2026, lo que obliga a las partes a negociar una rescisión que aún no llegó a buen puerto. Por eso, la dirigencia optó por prolongar la licencia hasta mediados de enero con la intención de alcanzar un acuerdo sin conflicto legal, según publicó El Litoral. Mientras tanto, el jugador se mantiene activo en Tucumán, entrenando de manera individual.
¿Vuelve a Tucumán?
Aunque no existen gestiones formales, en el ambiente futbolero comenzó a sonar nuevamente la posibilidad de un regreso a Atlético Tucumán, el club donde construyó su leyenda. El componente afectivo, su vínculo con la provincia y el cariño del hincha mantienen abierta la ilusión. Hoy, su futuro deportivo parece depender tanto del corazón como de la lógica contractual.