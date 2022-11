Gran Hermano: a quién salvó Romina y cómo queda la placa de nominados

Como era de esperarse, minutos antes de dar el nombre de la persona que sacaría de placa, la joven contó cómo es su relación con los cinco nominados. "Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto", manifestó.

Sobre Juan, expresó: “Me parece un gran compañero, le dije que me parecía que cuando estuvo Tomi no era él. Me parece una muy buena persona”. Por otro lado, hizo hincapie en su buena relación con Alfa. "Es un gran compañero", sentenció.

Tras descartar a Agustín, Romina dijo que no iba a salvar a Alfa. El motivo: está segura que la gente lo va a salvar el domingo. Luego descartó a Juan.