Gran Hermano 2022: tras la polémica con Thiago, implementan protocolos para evitar abusos sexuales

El programa puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta agresión sexual. Los agentes le pidieron a Carlota que denunciara, pero ella no quiso interponer una denuncia hasta que no hablara con su familia, que en ese momento no se encontraba en España. No denunció la violación hasta que fue expulsada por los espectadores. En la casa, explicó que nadie podía hablar de lo sucedido, incluidos sus compañeros en su ausencia.