Tensión en Gran Hermano: así que quedó la placa de nominados

Gran Hermano: denuncian que hubo acoso en la casa y piden expulsión

Gran Hermano puso primera en la televisión argentina y no para de generar polémica. A las peleas y estrategias internas se le suma la repudiable actitud de uno de sus participantes. La situación se dio cuando Agustín Guardis dormía.



Thiago Medina se metió dentro de su cama y lo manoseó mientras dormía junto a dos participantes que observaban como si fuera un chiste.



Sin embargo, desde las redes denunciaron el hecho por no considerarlo un chiste ya que al estar durmiendo Agustín no dio su consentimiento. Este gesto generó un repudio masivo y hasta se pidió una sanción para el cartonero de González Catán.