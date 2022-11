Rodríguez Larreta, sobre las tensiones internas en JxC: "Existen, pero no estoy para profundizarlas"

"No me engancho ni un minuto en discusiones y peleas internas, es mi convicción, la que llevo hace años. No en este tema, no me quiero pelear. Yo no me peleo nunca, no contesto, no me engancho, no creo en eso, es malo para la unidad de JxC", afirmó Larreta, en diálogo con Radio Rivadavia.