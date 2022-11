Gran Hermano 2022: Telefe demandó civil y penalmente al influencer que entró a la casa

¿Qué dijo el influencer?

Wandii brindó una nota al diario Clarín, donde contó que: "Todo empezó porque la gente que me reconocía de las redes me preguntaba '¿cómo no hiciste el casting de Gran Hermano?', y yo la posta es que me colgué. Mi idea era entrar a GH, pero no metí casting ni nada y entonces dije 'me meto así...'. A mi manera, este es mi contenido", explicó para justificar su actitud.