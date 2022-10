Eliminación de Gran Hermano 2022: Martina quedó afuera de la casa

22:35 hs

"Estoy enojado conmigo mismo"

Santiago del Moro interactúa con los nominados, indagando sobre las sensaciones antes de llegar al momento decisivo de la gala.

"Si me toca irme vuelvo a mi vida real, se que mi nene me está esperando", comenzó diciendo Juan.

Y reflexionó: "No fui el que tuve que ser estas dos semanas, necesito una vida más. Quiero quedarme. Estoy enojado conmigo mismo porque no la pasé bien y estos días me sentí bien y pude hablar con los chicos".

"Me queda esperar que saqués ese sobre y no este mi nombre. Ya es un logro haber entrado pero no me quedo con eso, me quiero quedar", le dijo el taxista al conductor.