Video: “La próxima te rompo la cara”, la violenta amenaza de Patricia Bullrich al Jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta

Qué dijo “Lilita” Carrió del cruce

El enfrentamiento avivó la disputa en Juntos por el Cambio. Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, tuvo una particular mirada del conflicto y lo relacionó directamente a la pulseada electoral. “Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas y no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos con la enorme responsabilidad que se les viene encima, porque vamos a encontrar un país desbastado”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica en diálogo (también) con Radio Mitre. Sin embargo, aclaró que si “no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura, aunque no saque votos”.