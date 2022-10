Se puede usar off con bebés desde los dos meses de edad

Cuando se le consulta específicamente por esta relación entre composición y duración, González Velardo enseña que un off en spray con un 7 % de DEET resulta efectivo entre dos y tres horas. La misma durabilidad se le atribuye a un off para niños con 7,5 % de DEET. En el caso del off verde, con un 25 % de DEET, uno puede sentirse cuidado hasta seis horas. Ese tiempo se reduce a tres horas si se trata del off naranja, con un 15 % de DEET. Con respecto a la Icaridina, un 15 % asegura una protección de alrededor de ocho horas.