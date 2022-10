IFE 5 Anses: qué otras ayudas económicas ofrecen para los que no acceden al bono de $45.000

El beneficio será otorgado a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:



- Tener entre 18 y 64 años



- No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo



- No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, AUH, AUE, SUAF, Progresar, Desempleo y Potenciar Trabajo, entre otras)



- No contar con Obra social o bienes registrados.