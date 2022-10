"El tiempo y el olvido acaban con todo, pero la escritura poética puede proyectarse al futuro"

-Desde la adolescencia sentí que mi lenguaje profundo sería el literario, y el resto de mi vida me la pasé buscando las palabras justas y necesarias. Un arte que me sostenía en el ser, y a la vez un instrumento para recuperar el pasado y proyectar el futuro. En parte se lo debo a mi abuelo Alberto Rougés, quien murió cuando yo daba mis primeros pasos, pero me legó su pensamiento sobre el tiempo y la eternidad. Mi primera novela, Siete para la eternidad, publicada cuando tenía 20 años, alude a esta última, y llegué a escribir muchos años después una novela titulada La eternidad, que transcurre en cinco países de África, además de México, Ecuador, las Islas Marquesas y por cierto también Argentina, en la que late el tiempo y se abre plenamente a la aventura, la que me llevó a recorrer África y otros mundos, influenciado ya por Joseph Conrad. Claro que mi alma está más del lado de la ficción y el arte en general, aunque el deber de la escritura me haya conducido a otros caminos, a otras formas del lenguaje. El tiempo y el olvido acaban con todo, pero la escritura poética puede proyectar esas vivencias hacia el futuro, y postergar así el fin. Y claro, este sueño de la eternidad es el mejor de los refugios cuando se trata de defender los significados del mundo, de sortear los caprichos del tiempo.