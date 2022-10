“La tecnología y la magia se parecen mucho”

-La historia de Baigorri me llegó en medio de una charla con mi tío, Silvio Huberman, con quien teníamos la costumbre de conversar sobre rarezas a mitad de camino entre el periodismo, la historia y la literatura. Desde que me enteré de la existencia de Baigorri me obsesioné con el personaje. Dediqué todo el año 2007 a investigarlo de manera exhaustiva y minuciosa, y en 2008 se publicó el libro por primera vez.