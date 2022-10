Jorge Larrosa: “El túnel es una salida pero no sabemos hacia dónde”

-Todo igual, menos algunas cosas que agregamos. Una vez con Luis Ortega en El Marginal medio que polemizo con él porque veo botellas de vidrio en una de las tomas, le digo “en la cárcel no hay botellas de vidrio” y me contesta: “en la cárcel no, pero esto es una película”. Acá hay cosas que de repente eran medio difíciles, pero es un libro. Cuando uno escribe o cuando uno filma es política, el arte de lo posible. Hay escritores que hablaban de lugares que para ellos eran desconocidos. ¿Cómo hizo Emilio Salgari?, ¿cómo hizo Julio Verne?, ¿cómo lograron esa imaginación?, ¿a quién le preguntaron? Y si voy más atrás, ¿cómo hizo Homero? Porque era ciego y no creo que haya navegado. Armaron con lo que les contaron. Esa fue la técnica que usamos. Escuchemos, escuchemos e imaginemos.