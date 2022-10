"Dejen de inventar": Di María desmintió los rumores de una posible salida de Juventus

El futbolista aclaró que eso "no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero". "Por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado", continúo.