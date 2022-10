Amaya le respondió a Milei y lo criticó por “borrarse” del recinto

“Hay que aclarar bien esto ante la gente y no confundir: no es un impuesto que lo pagan todos. Es una tasa de $ 250 hacia la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); que es la institución que controla el sistema aeroportuario. No es para el Tesoro de la Nación”, explicó el dirigente tucumano y remarcó que hubiera votado en contra si el impuesto hubiera sido para el Tesoro de la Nación.