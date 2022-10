Massa reanudará esta semana la negociación con el Club de París

Así, y según el criterio metodológico del Fondo Monetario Internacional, el stock de reservas netas del BCRA pasó de U$S 2.000 millones a fin de agosto, a U$S 7.000 millones a fin de septiembre, superando en más de U$S 1.000 millones la meta establecida con el organismo, de acuerdo con los cálculos de la consultora Econométrica.