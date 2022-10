Para La Cámpora, Massa “agarró un fierro caliente”

En diálogo con la radio AM 750, Larroque diferenció a Massa de su antecesor, Martín Guzmán no solo por considerar que articula la cuestión económica, sino porque tiene “la preocupación de articularlo con el conjunto del frente político”. “En ese sentido, hay una mirada responsable, que no ocurría en la etapa anterior, obviamente, en un contexto muy delicado, le tocó asumir en un momento en el que el país está en terapia intensiva y se están haciendo los esfuerzos para salir de esa instancia”, manifestó.