Sergio Massa: "El país está más estabilizado que cuando me tocó hacerme cargo"

"La guerra nos perjudicó mucho. Generó desestabilización de la macro, perdimos reservas, en lo fiscal se nos fue el gasto, y ahora hay que acomodar. Porque, en definitiva, los países funcionan cuando gastan menos de lo que producen. Como en tu casa: si no te alcanza la guita, no gastás, y si tomás una deuda, la tenés que pagar. No es ninguna ciencia", concluyó Massa.