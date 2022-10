Especialista tucumana explica cómo detectar una alergia que afecta al 6% de los bebés

“Es muy importante en el caso de la mamá que aprenda a leer las etiquetas de los alimentos para poder hacer la dieta en forma correcta. En éstas se pueden observar si el alimento posee leche o no, o si puede contener grasas de leche, y esos productos no deben ser consumidos. También, es esencial evitar la contaminación cruzada, es decir, donde se cocinó algo con lácteos, no puede colocarse el alimento que va a comer el paciente alérgico ya que puede quedar contaminado”, comenta la especialista.