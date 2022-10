Guillermo Vilas reapareció luego de un largo tiempo de estar alejado de los medios

La salud de Vilas

Tanto su familia como su círculo íntimo tomaron la postura de no referirse al tema en los medios ni dar a conocer detalles del día a día. La primera vez que se habló fue hace cuatro años, en 2018, y luego de que Modesto Tito Vázquez alzara la voz. "Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre", manifestó en su momento el ex capitán argentino de la Copa Davis.