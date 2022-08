El gran Willy, el número uno que sí fue

Vilas y Clerc atacan a la dirigencia en cada oportunidad. Conservador, el ambiente tradicional del tenis no se la deja pasar. El 18 de septiembre, un día antes de que se disputase la semifinal en el Lawn Tennis ante Checoslovaquia, aparece la solicitada en La Nación. Los acusan por el “daño causado al deporte nacional”. Vilas no se calla. “Esa solicitada fue firmada por personas que se han sentado a comer conmigo y me decían que era un genio”, responde. Y agrega: “Han probado que no tienen palabra. Sacaron la solicitada el jueves, en el peor momento. Entonces me sentí con ganas de revancha y jugué mal”. Argentina queda eliminada.