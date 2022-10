“Tenemos una ciudad que dista de ser sustentable”

En muchos casos hay ordenanzas que fueron aprobadas, pero que todavía no han sido aplicadas y a través de resoluciones instamos a que se cumplan. En relación a la separación de residuos en origen, por ejemplo, es una ordenanza sancionada hace más de un año y recién hace meses la intendencia dispuso su puesta en marcha, pero no se implementó. Ahora ya no sé si es responsabilidad de la Municipalidad o de la empresa y en caso de ser la empresa, el Ejecutivo debe avanzar con la intimación para que cumpla.